    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Im Sog von Trumps Sell-off

    1649 Aufrufe 1649 0 Kommentare 0 Kommentare

    DroneShield-Aktie rauscht ab – das Software-Update kann nichts mehr retten

    Die DroneShield-Aktie fällt um fast 9 Prozent, ausgelöst durch die Trump-Risikoangst. Doch nach dem Abverkauf liefert das Unternehmen ein starkes Software-Update – Anleger hoffen auf Stabilisierung.

    Für Sie zusammengefasst
    • DroneShield-Aktie fällt um 8,9% wegen Trump-Risiko.
    • Starkes Software-Update verbessert Drohnenabwehr-Systeme.
    • Strategische Partnerschaften stärken Marktposition in Europa.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Im Sog von Trumps Sell-off - DroneShield-Aktie rauscht ab – das Software-Update kann nichts mehr retten
    Foto: DroneShield

    DroneShield wurde am Mittwoch von der globalen Marktpanik voll erwischt: Die Aktie rauschte um 8,9 Prozent auf 4,32 AUD ab – ein Risikoabverkauf, ausgelöst durch Trumps eskalierende Zolldrohungen rund um Grönland, der besonders geopolitiksensible Verteidigungswerte traf. Trotz des Rücksetzers bleibt der übergeordnete Trend intakt: Die Aktie notiert klar über der 100- und 200-Tage-Linie und liegt seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus.

    Nach dem Kursrutsch meldete DroneShield eine der wichtigsten Neuigkeiten des Jahres: ein großes Software-Update für seine Anti-Drohnen-Systeme. Die Aktualisierung macht die Produkte einfacher, schneller und vor allem zuverlässiger. Drohnen sollen nun früher erkannt, eindeutiger identifiziert und präziser verfolgt werden – auch in unübersichtlichen Einsatzumgebungen. Zudem können Abwehrmaßnahmen zielgenauer ausgelöst werden, statt ganze Bereiche zu stören. Betreiber, die mehrere Standorte überwachen, bekommen zusätzliche Steuerfunktionen an die Hand, sodass Einsätze zentral koordiniert werden können. Parallel dazu wurden auch die Hardware-Systeme aktualisiert, wodurch Erkennung und Abwehr insgesamt stabiler laufen sollen.

    Diese technische Weiterentwicklung stützt eine Serie strategischer Nachrichten aus dem Januar. Zu Monatsbeginn wurde DroneShield im Rahmen des australischen Militärprogramms LAND 156 "Line of Effort 3" als Lieferant bestätigt. Behörden können künftig schneller und einfacher auf Produkte des Unternehmens zugreifen – ein struktureller Vorteil im staatlichen Beschaffungsprozess.

    Kurz darauf folgte eine europäische Expansion: DroneShield kündigte eine Partnerschaft mit dem niederländischen Defence-Softwareanbieter Intelic an, um modulare und interoperable Drohnenabwehrsysteme für europäische Kunden zu entwickeln. Hintergrund sind zahlreiche Drohnenvorfälle in Deutschland, den Niederlanden, Polen und Dänemark, die bestehende Lücken in der Luftverteidigung offengelegt haben. CEO Oleg Vornik betonte, dass kleine Drohnen zu einer "strategischen Bedrohung" geworden seien, die sich nur mit flexiblen, skalierbaren Systemen eindämmen lasse.

    Diese operativen Fortschritte folgen auf eine interne Neuordnung Ende 2025. Umfangreiche Insiderverkäufe hatten damals Vertrauen gekostet und zu deutlichen Kursverlusten geführt. Neue Compliance-Regeln, die das Management stärker an seine Beteiligungen binden, stabilisierten die Lage und leiteten die Erholung ein, die die Aktie anschließend bis über 4,50 AUD führte.

    Trotz der geopolitikgetriebenen Volatilität gilt DroneShield damit weiterhin als einer der aussichtsreichsten Verteidigungswerte im Bereich Drohnenabwehr – technologisch stärker als je zuvor, strategisch breiter aufgestellt und nun mit zusätzlichem Rückenwind durch das Software-Upgrade.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im Sog von Trumps Sell-off DroneShield-Aktie rauscht ab – das Software-Update kann nichts mehr retten Die DroneShield-Aktie fällt um fast 9 Prozent, ausgelöst durch die Trump-Risikoangst. Doch nach dem Abverkauf liefert das Unternehmen ein starkes Software-Update – Anleger hoffen auf Stabilisierung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     