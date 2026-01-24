Trump sorgt für Unruhe: Warum Investoren plötzlich auf Gold setzen

Immer mehr Länder suchen Sicherheit außerhalb der Vereinigten Staaten. Sie kaufen Gold und reduzieren Bestände an US-Staatsanleihen. Das zeigt eine Auswertung von Ned Davis Research, von der CNBC berichtete. Der Abstand zwischen ausländischen Goldreserven und gehaltenen US-Staatsanleihen schrumpfte auf rund 162 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal 2025 lag er noch bei etwa 1,23 Billionen US-Dollar. Das Institut berechnete die Werte mit aktuellen Goldpreisen.

Der gemeinsame Nenner ist Donald Trump. Seine Handelspolitik und zuletzt neue Spannungen um Grönland verunsichern Handelspartner, viele meiden US-Papiere als sicheren Hafen. Am Dienstag zeigte sich die Wirkung sofort: Aktienfutures fielen, nachdem Trump neue Zölle gegen acht Nato-Länder angedroht hatte, falls Grönland nicht an die Vereinigten Staaten verkauft wird.

Die Preise für US-Staatsanleihen gaben nach, die Renditen stiegen. Gold-Futures sprangen um drei Prozent und handelten über 4.700 US-Dollar je Unze. Das war ein weiteres Rekordhoch. Der Dollar-Index fiel fast um einen Prozent gegenüber einem Korb aus sechs führenden Währungen, darunter der Euro.

Dalio warnt vor "Kapitalkriegen"

Der Milliardär Ray Dalio sieht strukturelle Risiken. "Auf der anderen Seite von Handelsdefiziten und Handelskriegen gibt es Kapital und Kapitalkriege", sagte Dalio bei CNBC in der Sendung "Squawk Box" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Wenn man die Konflikte betrachtet, kann man die Möglichkeit von Kapitalkriegen nicht ignorieren. Mit anderen Worten: Vielleicht gibt es nicht mehr die gleiche Neigung, US-Schulden und so weiter zu kaufen."

Aktien unter Druck, doch Optimisten bleiben

Ob die Abkehr vom US-Dollar und von US-Staatsanleihen zu einem längeren Abverkauf bei Aktien führt, bleibt offen. Das Wells Fargo Investment Institute bleibt gelassen. Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie, erklärte: "Unsere Überzeugung bleibt, dass politische Schlagzeilen sehr unwahrscheinlich die positiven fundamentalen Trends ändern, die bereits bestehen. Wir glauben, dass die Weltwirtschaft 2026 schneller wachsen wird, besonders in den Vereinigten Staaten."

Kapital fließt weiter in die USA

Ned Davis Research sieht trotz Gold-Booms weiterhin eine starke Nachfrage nach US-Anlagen. Chef-Makrostratege Joe Kalish sagte: "In den vergangenen 12 Monaten erreichten die Netto-Käufe ausländischer Investoren von US-Anleihen und Aktien mit fast 1,6 Billionen US-Dollar ein Rekordhoch. Im November lag der Netto-Kapitalzufluss mit 220 Milliarden US-Dollar auf dem dritthöchsten Stand aller Zeiten. Aktien machten fast die Hälfte des Zuflusses aus."

Doch Kalish warnt indirekt vor dem nächsten Schritt. Sollten Handels- und geopolitische Spannungen weiter zunehmen, könnte mehr Verkaufsdruck auf US-Aktien und US-Staatsanleihen folgen. Gold dürfte dann weiter profitieren.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

