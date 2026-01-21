IPO
Tschechischer Rüstungskonzern CSG plant größten Börsengang der Branche
- Größter Börsengang eines Rüstungsunternehmens in Amsterdam
- CSG plant Aktien im Wert von bis zu 3,8 Milliarden Euro
- Nachfrage übersteigt Angebot, erster Handel am 23. Januar
AMSTERDAM/PRAG (dpa-AFX) - In Amsterdam läuft derzeit der bisher größte Börsengang eines Rüstungsunternehmens. Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) und sein Eigentümer, der 33-jährige Michal Strnad, wollen Aktien im Gesamtwert von bis zu 3,8 Milliarden Euro auf den Markt bringen. Gemessen an dem geplanten Verkaufspreis von 25 Euro je Aktie könnte CSG insgesamt auf einen Börsenwert von 25 Milliarden Euro kommen. Damit wäre der Hersteller von Militärfahrzeugen und Munition mehr wert als die deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt zusammen.
Nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg wäre der Börsengang der größte, den jemals zuvor ein Rüstungsunternehmen vollzogen hat. Abnehmer der Aktien sollen durchweg institutionelle Investoren wie Investmentfonds sein. Für sie ist eine Privatplatzierung geplant. Laut ersten Daten überstieg die Nachfrage das Angebot. An diesem Freitag (23. Januar) sollen die Aktien erstmals in Amsterdam gehandelt werden.
Eigentümer Strnad will bei dem Börsengang eigene Anteile im Umfang von 2,55 Milliarden Euro verkaufen. Außerdem plant CSG die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 750 Millionen Euro. Sollte die Nachfrage besonders groß sein, könnte Strnad im Zuge einer Mehrzuteilung weitere Papiere für bis zu knapp 500 Millionen Euro verkaufen.
Das Geschäft von CSG boomt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Unternehmen liefert Fahrzeuge und Munition an den angegriffenen Staat. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erzielte CSG einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Rund ein Viertel davon stammte aus der Ukraine.
Weil europäische Staaten infolge der Bedrohung aus Russland ihre Streitkräfte aufrüsten, ist die Nachfrage nach Rüstungsgütern stark angesprungen. Die Aktien von Unternehmen wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk haben in der Folge immens an Wert zugelegt./stw/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 1.874 auf Tradegate (21. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,83 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +6,16 %/+22,08 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Laface hatte ja hier vor einigen Tagen von einer Börsenstrategie berichtet, bei der KI-gestützt Trades veranlasst werden, sobald in den Nachrichten Begriffe wie Krieg, Friedensverhandlungen etc. auftauchen. Ich glaube, da ist was dran. Die letzten wochen haben gezeigt, dass Rüstungsaktien kurzfristig auf solche Begriffe reagieren.
Ausschreibungsverzicht möglich
Deutschland rüstet angesichts der gestiegenen Bedrohungslage auf. Union und SPD ebnen nun den Weg, dass Geräte, Waffen und Munition schneller die Truppe erreichen. Hürden bei der Beschaffung werden gesenkt - oder ganz abgebaut.
Eigentlich sollte der Bundestag das Gesetz bereits vergangenes Jahr beschließen. In der SPD hatte es jedoch Widerstand wegen Bestimmungen zum Schutz von Radaranlagen der Bundeswehr gegeben, die den Ausbau der Windkraft eingeschränkt hätten. Die Koalitionspartner Union und SPD schlossen in dieser Woche einen Kompromiss, wonach der Ausbau der Windenergie künftig nur noch bei einer "erheblichen Beeinträchtigung" von Interessen der Bundeswehr gestoppt werden kann. Bislang war befürchtet worden, dass bereits geringfügige Störungen durch Windräder ausreichen könnten, um Projekte zu verhindern.
Das Gesetz sieht vor, dass die Produktion von Waffen und Munition in Deutschland Vorrang erhält und bei Dringlichkeit auf Ausschreibungen verzichtet werden kann. Das von der Koalition und der AfD verabschiedete Gesetz erweitert eine erste Regelung aus dem Jahr 2022, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen worden war.
Dafür sieht der Entwurf zahlreiche Einzelregelungen vor: Die Produktion von Waffen, Munition und Kriegsmaterial auf dem Bundesgebiet erhält Vorrang, da sie ein "wesentliches Sicherheitsinteresse" darstellt. Bei Dringlichkeit kann ganz auf Ausschreibungen verzichtet werden. Größere Aufträge müssen nicht mehr in kleinen Ausschreibungen aufgeteilt werden. Beschwerden vor Gericht nach Vergaben sollen dem Entwurf zufolge keine aufschiebende Wirkung mehr haben.