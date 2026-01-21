DZ BANK stuft Adyen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1800 Euro belassen. Er sehe in Stablecoins keine Bedrohung für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial bleibe angesichts eines Marktanteils von nur fünf Prozent und des erwarteten Marktwachstums sehr hoch. Mit einem deutlich zweistelligen Ergebniswachstum bleibe die Aktie zudem attraktiv bewertet./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 1.388EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

