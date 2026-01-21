Trump eskaliert: Steigt der Goldpreis auf 6.500 USD und Silber auf 150 USD?

Am Wochenende schockten die von Trump angedrohten Zölle Anleger und Investoren und ließen den Goldpreis zu Wochenbeginn rasant ansteigen. Die 5.000 US-Dollar sind mittlerweile zum Greifen nah. Der Silberpreis reagierte ebenfalls mit einem Anstieg, hängt zur Stunde aber noch unterhalb der 100er Marke fest.

Schicksalstag für die Welt, für die Aktienmärkte und für Gold und Silber – so oder so ähnlich könnte man die Erwartungen an den heutigen Tag plakativ zusammenfassen. Trumps Auftritt in Davos wird mit großer Spannung erwartet.

Trump verunsichert Anleger und Investor und treibt sie in Gold und Silber

Der Auftritt des US-Präsidenten in Davos kommt einem Showdown gleich und wurde im Vorfeld genau geplant. Die Zolldrohungen vom Wochenende und die Provokationen vom Wochenbeginn dienten nur einem Zweck - Trump die maximale Aufmerksamt in Davos zu bescheren. Und so ganz nebenbei sollte natürlich auch die Gegenseite eingeschüchtert werden. Das Eskalationspotenzial auf dem Gipfel in Davos ist immens. So geht von dem Gipfel eine veritable Gefahr für die Aktienmärkte aus. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 wanken bereits bedenklich. Anleger und Investor flüchten im Vorfeld in sichere Häfen, wie Gold und Silber, aber auch Platin. Dieser Effekt könnte sich weiter verstärken.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Sorgt Trump für Mega-Preisknall bei Gold und Silber?

Die zentrale Frage lautet – Was plant Trump? Eskaliert das Thema Grönland weiter? Geht er womöglich auf die Gegenseite zu? Sollte Trump die Eskalation vorantreiben, könnte es zu einem Preisknall bei Gold und Silber kommen. Vor allem der Silberpreis ist aufgrund der charttechnischen Konstellation und der relativen Marktenge für einen kräftigen Schub prädestiniert.

Goldpreis-Prognose - die 5.000 USD vor Augen, die 6.000 USD im Sinn

Gold hat sich an die Marke von 5.000 US-Dollar herangekämpft. Die Marke dürfte bereits eine gewisse Sogwirkung ausüben. Ein Erreichen der 5.000 US-Dollar scheint daher nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch was passiert danach? Kommt es zum Rücksetzer? Oder marschiert Gold in Richtung 6.000 US-Dollar durch? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich der Goldpreis nicht sonderlich lange an den 3.000 US-Dollar und 4.000 US-Dollar aufgehalten hat. Erst nach einer Ausbruchsrallye setzten jeweils Gewinnmitnahmen ein. Im Gold-Kommentar vom 28. Dezember skizzierten wir an dieser Stelle ein mögliches Preisziel für 2026 in Höhe von 6.500 US-Dollar. Die maßgeblichen Preistreiber (unter anderem der schwache US-Dollar, Käufe der Noten- und Zentralbanken, Gold-ETF-Käufe) sind unverändert intakt. Hinzu kommt eine Verschärfung der geopolitischen Lage.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.



Silberpreis-Prognose – Kann Silber tatsächlich auf 150 USD steigen?

Strukturelle Preistreiber, wie das Angebotsdefizit, die relative Marktenge und das „Sichere-Hafen-Argument“ rühren in Anbetracht der Nähe des Silberpreises zur Marke von 100 US-Dollar ein hochexplosives Gemisch an. Die Marktreaktion bei einem Ausbruch über die 100 US-Dollar bleibt auch hier abzuwarten. Es sollte jedoch nicht überraschen, wenn der Silberpreis in diesem Fall erst so richtig Schwung aufnimmt. Angesichts der Vehemenz der Aufwärtsbewegung ist eine knackige Zwischenrallye von 50 Prozent in den nächsten Wochen und Monaten nicht kategorisch auszuschließen.

Die Abwärtsrisiken sollten dabei sowohl bei Gold als auch Silber natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Um diese zu beherrschen, bieten sich bekanntlich verschiedene Absicherungsstrategien an.

Barrick, Newmont & Co. explosiv

Goldproduzenten wie Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder Kinross Gold sowie Silberproduzenten wie Pan American Silver, Hecla Mining oder Fresnillo weisen aktuell ein unfassbares Momentum auf. Mit Blick auf die Perspektiven von Gold und Silber sollte den Produzentenaktien das Momentum noch einige Zeit erhalten bleiben.

Die Quartalsberichtssaison könnte ebenfalls für wichtige Impulse sorgen. Stellvertretend blicken wir auf Barrick Mining. Die Kanadier haben die Daten für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 für den 05. Februar angekündigt.

Der obere Langfrist-Chart verdeutlicht die hochgradig spannende und explosive Konstellation. Nach dem Ausbruch über die 50 US-Dollar stellt sich der Aktie nun das Widerstandscluster um 56 US-Dollar in den Weg. Dieses erlangte in den Jahren 2008 und 2011 eine hohe Relevanz. Sollte es für Barrick darüber gehen, käme das einem Befreiungsschlag gleich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.



