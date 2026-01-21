JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen./rob/bek/gl
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 63,42EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
