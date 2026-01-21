Netflix, Nestle, LVMH und Continental – Die Analystenstimmen des Tages

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "Streaming-König" habe gute Quartalszahlen vorgelegt, und der Ausblick auf 2026 sei zu konservativ, schrieb Markus Leistner in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit dem starken Kursrückgang seit dem Übernahmeangebot für Warner Bros Discovery, für das sich auch dessen Management ausspreche, erscheine dies "mehr als eingepreist", womit Netflix nun "zum Schnäppchenpreis" zu haben sei. Leistner erwartet, dass Netflix sich gegen das Konkurrenzangebot von Paramount Skydance durchsetzen wird - wegen besserer Chancen bei den Kartellbehörden und der höheren Finanzierungssicherheit.

UBS stuft Nestle auf "Neutral"

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Sollte sich die Verunreinigung von Nestle-Milchpulver für Kleinkinder als Grund für den Tod eines Kindes herausstellen, bekomme das Produkt starken Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es drohten in diesem Fall erhebliche Umsatzeinbußen.

RBC stuft LVMH auf "Outperform"

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte.

JPMorgan stuft Continental auf "Overweight"

JPMorgan hat Continental nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das enttäuschende operative Ergebnis (Ebit) sei vor allem einer schwächeren Volumenentwicklung bei Contitech geschuldet, schrieb Jose Asumendi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Derweil hätten die Gewinne im Reifengeschäft seine Erwartungen übertroffen. Diese seien auch der entscheidende Kursfaktor für die Aktie, da das Unternehmen nur diesen Geschäftsbereich weiterführen werde.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

