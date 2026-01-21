Börsen Update Europa - 21.01. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

Der MDAX steht aktuell (13:56:36) bei 30.655,13 PKT und fällt um -0,01 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +5,91 %, TRATON +4,28 %, AIXTRON +4,15 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -5,04 %, Nemetschek -2,72 %, HENSOLDT -2,51 %

Der DAX bewegt sich bei 24.420,89 PKT und fällt um -0,67 %. Top-Werte: Henkel VZ +2,12 %, BASF +1,96 %, RWE +1,77 % Flop-Werte: Qiagen -4,02 %, Deutsche Telekom -2,05 %, Deutsche Boerse -2,00 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.598,95 PKT und fällt um -1,46 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,15 %, Elmos Semiconductor +1,55 %, Nagarro +1,39 %

Flop-Werte: Qiagen -4,02 %, ATOSS Software -3,09 %, Nemetschek -2,72 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.833,88 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,00 %, BASF +1,96 %, BMW +1,18 %

Flop-Werte: DANONE -6,41 %, Deutsche Telekom -2,05 %, Deutsche Boerse -2,00 %

Der ATX bewegt sich bei 5.359,32 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: voestalpine +2,73 %, Wienerberger +1,97 %, STRABAG +1,09 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,99 %, UNIQA Insurance Group -2,72 %, PORR -2,18 %

Der SMI bewegt sich bei 13.093,52 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Alcon +1,20 %, Lonza Group +1,15 %, Swisscom +1,09 %

Flop-Werte: Logitech International -5,54 %, Zurich Insurance Group -1,89 %, Partners Group Holding -1,03 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.031,19 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +4,22 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,00 %, ArcelorMittal +2,83 %

Flop-Werte: DANONE -6,41 %, Euronext -1,93 %, Eurofins Scientific -1,74 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.958,03 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,34 %, Essity Registered (B) +1,91 %, Sandvik +1,89 %

Flop-Werte: Skanska (B) -1,08 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,08 %, AstraZeneca -0,79 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.510,00 PKT und gewinnt bisher +2,04 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,01 %, Viohalco +1,35 %, Jumbo +0,67 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,51 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,02 %