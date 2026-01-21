DANONE Aktie tiefrot - 21.01.2026

Mit einer Performance von -6,45 % musste die DANONE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der DANONE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,45 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DANONE abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DANONE auf -15,17 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

DANONE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,84 % 1 Monat -15,96 % 3 Monate -16,14 % 1 Jahr +12,34 %

Informationen zur DANONE Aktie

Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,89 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Danone sind am Mittwoch heftig unter Druck geraten. Das Problem verunreinigter Babynahrung zieht dabei immer weitere Kreise. Mit 65 Euro landeten die Papiere des Lebensmittelkonzerns im Zuge eines nervösen Handelsauftakts auf dem …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen wären für den Nahrungsmittelkonzern …

Weiterhin belastet von den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben Europas wichtigste Aktienmärkten ihren jüngsten Abwärtstrend zur Wochenmitte fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,6 Prozent auf 5.858 Punkte. …

DANONE Aktie jetzt kaufen?

Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.