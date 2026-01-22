    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlamos Gold Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Alamos Gold Registered (A)

    Spektakuläre Bohrergebnisse

    1737 Aufrufe 1737 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldrausch in Mexiko: Dieses Unternehmen macht sensationelle Entdeckungen

    Alamos Gold macht neue Goldentdeckungen in Mexiko. Was bedeutet das für das Wachstum im Mulatos-Distrikt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Alamos Gold entdeckt hochgradige Goldvorkommen in Mexiko.
    • Bohrungen zeigen signifikante Mineralisierung in Halcon.
    • Wachstumspotenzial im Mulatos-Distrikt bleibt vielversprechend.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Spektakuläre Bohrergebnisse - Goldrausch in Mexiko: Dieses Unternehmen macht sensationelle Entdeckungen
    Foto: OpenAI

    Alamos Gold gab am Mittwoch neue Ergebnisse laufender Oberflächenexplorationsbohrungen im Mulatos-Distrikt in Mexiko bekannt. Das Unternehmen verkündete, dass die Bohrungen die hochgradige Goldmineralisierung in den Gebieten Puerto Del Aire und Cerro Pelon weiter ausdehnen. 

    Auch bei einer neuen Entdeckung in Halcon wurden bei Bohrungen ausgedehnte Abschnitte mit signifikanter sulfidgebundener Goldmineralisierung durchteuft, fügte das Unternehmen hinzu. Zu den Ergebnissen gehören 5,60 Gramm Gold pro Tonne über 23,85 Meter bei Cerro Pelon, 13,64 g/t Gold über 8,97 m bei Puerto Del Aire und 3,04 g/t Gold über 47,60 m bei Halcon.

    Präsident und CEO John McCluskey sagte diesbezüglich: "Der anhaltende Erfolg im vergangenen Jahr dürfte das Ressourcenwachstum bei Cerro Pelon weiter vorantreiben und führte zu einer neuen Entdeckung bei Halcon. Dies unterstreicht sowohl das erhebliche Aufwärtspotenzial des Projekts Puerto Del Aire als auch das enorme Explorationspotenzial im gesamten Mulatos-Distrikt."

    Alamos Gold Registered (A)

    -0,87 %
    -4,78 %
    +5,06 %
    +27,97 %
    +80,39 %
    +234,23 %
    +431,09 %
    +1.463,57 %
    +581,40 %
    ISIN:CA0115321089WKN:A14WBB

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spektakuläre Bohrergebnisse Goldrausch in Mexiko: Dieses Unternehmen macht sensationelle Entdeckungen Alamos Gold macht neue Goldentdeckungen in Mexiko. Was bedeutet das für das Wachstum im Mulatos-Distrikt?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     