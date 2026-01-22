Goldrausch in Mexiko: Dieses Unternehmen macht sensationelle Entdeckungen

Alamos Gold gab am Mittwoch neue Ergebnisse laufender Oberflächenexplorationsbohrungen im Mulatos-Distrikt in Mexiko bekannt. Das Unternehmen verkündete, dass die Bohrungen die hochgradige Goldmineralisierung in den Gebieten Puerto Del Aire und Cerro Pelon weiter ausdehnen.

Auch bei einer neuen Entdeckung in Halcon wurden bei Bohrungen ausgedehnte Abschnitte mit signifikanter sulfidgebundener Goldmineralisierung durchteuft, fügte das Unternehmen hinzu. Zu den Ergebnissen gehören 5,60 Gramm Gold pro Tonne über 23,85 Meter bei Cerro Pelon, 13,64 g/t Gold über 8,97 m bei Puerto Del Aire und 3,04 g/t Gold über 47,60 m bei Halcon.

Präsident und CEO John McCluskey sagte diesbezüglich: "Der anhaltende Erfolg im vergangenen Jahr dürfte das Ressourcenwachstum bei Cerro Pelon weiter vorantreiben und führte zu einer neuen Entdeckung bei Halcon. Dies unterstreicht sowohl das erhebliche Aufwärtspotenzial des Projekts Puerto Del Aire als auch das enorme Explorationspotenzial im gesamten Mulatos-Distrikt."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion