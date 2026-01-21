Vortex Energy informiert über die technischen Meilensteine, die 2025 im Projektportfolio erreicht wurden, und meldet die Vertagung der Hauptversammlung auf 13. Februar 2026

Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen Rückblick auf die technischen Meilensteine, die 2025 erreicht wurden, sowie einen Ausblick auf die Explorationspläne des Unternehmens für 2026 bereitzustellen. Ferner teilt das Unternehmen mit, dass seine Hauptversammlung (AGM) aufgrund der Beschlussunfähigkeit auf den 13. Februar 2026 vertagt wurde.

Das Projekt Robinsons River

Vortex konnte im vergangenen Jahr das technische Verständnis des Salzprojekts Robinsons River („Projekt Robinsons“) in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador im Rahmen einer gezielten Zusammenarbeit mit der University of Alberta („U of A“) verbessern. Diese Arbeiten konzentrierten sich auf die Charakterisierung des Salzsystems und die Bewertung der Eigenschaften, die für die unterirdische Energiespeicherung relevant sind. Dazu gehörten mineralogische und petrologische Untersuchungen, Röntgenbeugungs-(XRD)-Tests, Porositäts- und Durchlässigkeitsmessungen sowie geomechanische Untersuchungen anhand von Triaxalversuchen, die von durch Computertomographie (CT) gescannten Proben unterstützt wurden. Vortex hat zudem die entsprechenden Feldarbeiten im Rahmen eines umweltverträglichen Programms zur tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, „ANT“) abgeschlossen, um ein dreidimensionales seismisches Profil der Geometrie und internen Struktur des potenziellen Salzstocks zu entwickeln.

Die Explorationsprioritäten werden 2026 voraussichtlich auf der Integration der Labor- und ANT-Ergebnisse aus dem Jahr 2025 in ein aktualisiertes Modell des Untergrunds liegen. Dazu werden die ANT-Daten verarbeitet und ausgewertet und die Ergebnisse dann mit den bestehenden geophysikalischen und historischen Datensätzen zusammengeführt. Gleichzeitig wird die technische Zusammenarbeit mit der U of A fortgesetzt. Diese integrierte Datenauswertung soll zur Ausrichtung der nächsten Schritte in der Bewertung beitragen, die auch mögliche Bohrungen sowie andere Anschlussarbeiten umfassen könnte, sofern gerechtfertigt.