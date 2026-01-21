    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVortex Energy AktievorwärtsNachrichten zu Vortex Energy
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vortex Energy informiert über die technischen Meilensteine, die 2025 im Projektportfolio erreicht wurden, und meldet die Vertagung der Hauptversammlung auf 13. Februar 2026

    Vortex Energy informiert über die technischen Meilensteine, die 2025 im Projektportfolio erreicht wurden, und meldet die Vertagung der Hauptversammlung auf 13. Februar 2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die technischen Arbeiten, die bei Robinsons River und Fire Eye absolviert wurden, fördern die Planung der nächsten Explorationsphase

     

    Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen Rückblick auf die technischen Meilensteine, die 2025 erreicht wurden, sowie einen Ausblick auf die Explorationspläne des Unternehmens für 2026 bereitzustellen. Ferner teilt das Unternehmen mit, dass seine Hauptversammlung (AGM) aufgrund der Beschlussunfähigkeit auf den 13. Februar 2026 vertagt wurde.

     

    Das Projekt Robinsons River

     

    Vortex konnte im vergangenen Jahr das technische Verständnis des Salzprojekts Robinsons River („Projekt Robinsons“) in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador im Rahmen einer gezielten Zusammenarbeit mit der University of Alberta („U of A“) verbessern. Diese Arbeiten konzentrierten sich auf die Charakterisierung des Salzsystems und die Bewertung der Eigenschaften, die für die unterirdische Energiespeicherung relevant sind. Dazu gehörten mineralogische und petrologische Untersuchungen, Röntgenbeugungs-(XRD)-Tests, Porositäts- und Durchlässigkeitsmessungen sowie geomechanische Untersuchungen anhand von Triaxalversuchen, die von durch Computertomographie (CT) gescannten Proben unterstützt wurden. Vortex hat zudem die entsprechenden Feldarbeiten im Rahmen eines umweltverträglichen Programms zur tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, „ANT“) abgeschlossen, um ein dreidimensionales seismisches Profil der Geometrie und internen Struktur des potenziellen Salzstocks zu entwickeln.

     

    Die Explorationsprioritäten werden 2026 voraussichtlich auf der Integration der Labor- und ANT-Ergebnisse aus dem Jahr 2025 in ein aktualisiertes Modell des Untergrunds liegen. Dazu werden die ANT-Daten verarbeitet und ausgewertet und die Ergebnisse dann mit den bestehenden geophysikalischen und historischen Datensätzen zusammengeführt. Gleichzeitig wird die technische Zusammenarbeit mit der U of A fortgesetzt. Diese integrierte Datenauswertung soll zur Ausrichtung der nächsten Schritte in der Bewertung beitragen, die auch mögliche Bohrungen sowie andere Anschlussarbeiten umfassen könnte, sofern gerechtfertigt.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vortex Energy informiert über die technischen Meilensteine, die 2025 im Projektportfolio erreicht wurden, und meldet die Vertagung der Hauptversammlung auf 13. Februar 2026 Die technischen Arbeiten, die bei Robinsons River und Fire Eye absolviert wurden, fördern die Planung der nächsten Explorationsphase Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     