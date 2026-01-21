Deutsche Boerse - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Boerse Aktie. Mit einer Performance von -2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute bei der Deutsche Boerse Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Boerse Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +3,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Boerse -3,80 % verloren.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,49 % 1 Monat -2,14 % 3 Monate -4,05 % 1 Jahr -5,94 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,98 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im Mai 2025 bei 294,30 EUR verbuchtes Allzeithoch haussiert. Seither prägt eine ausgeprägte Korrekturphase das Kursgeschehen. Im Bereich einer bedeutenden Unterstützungszone probt der Anteilsschein seit November die Ausbildung eines Bodens. Nach einer am 18. November bei 201,90 EUR gestarteten impulsiven Erholungsrally bis auf am 28. November gesehen...

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.01.2026 / 10:34 CET/CEST Dissemination …

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.