Deutsche Telekom - Aktie im Rampenlicht - 21.01.2026

Mit einer Performance von -2,13 % musste die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,21€, mit einem Minus von -2,13 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Telekom insgesamt ein Minus von -11,05 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -5,83 %.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,43 % 1 Monat -4,38 % 3 Monate -11,05 % 1 Jahr -11,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom Aktie, insbesondere in Bezug auf die T-Mobile Tochter. Nutzer äußern Bedenken über die Glaubwürdigkeit der Wachstumsstory von T-Mobile und erwarten eine Annäherung des KGV an die Wettbewerber. Die geplante Abschaltung alter DSL-Verbindungen durch die EU wird als potenziell nachteilig für die Telekom angesehen. Trotz eines gestiegenen Markenwerts wird die fundamentale Bewertung als entscheidend für die Kursentwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,70 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Mehr Menschen in Deutschland und anderen EU-Staaten sollen schnelles Internet bekommen. Die EU-Kommission will durch eine Marktreform für eine bessere 5G-Netzabdeckung sowie mehr Glasfaser-Ausbau sorgen, wie aus einem in Straßburg vorgestellten …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.