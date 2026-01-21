SAP - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.01.2026

Die SAP Aktie ist bisher um -1,81 % auf 189,94€ gefallen. Das sind -3,50 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,81 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SAP Aktionäre einen Verlust von -20,71 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -11,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -9,57 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,01 % 1 Monat -8,89 % 3 Monate -20,71 % 1 Jahr -25,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie: politische Risiken und mögliche Besteuerung großer Tech-Konzerne sowie globale Handelsvolatilität belasten den Kurs; viele sehen einen anhaltenden Abwärtstrend, Gap-Close bei rund 150 € und Bedeutung des Bruchs der 200 (MA). Charttechnisch wird eine Megafon-Formation diskutiert. Fundamental: breite Kundenbasis und KI-Offensive versus Zweifel an zukünftigem profitablerem Wachstum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 233,27 Mrd. € wert.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.