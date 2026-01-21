The Kraft Heinz Company Aktie weiter im Abwärtstrend - 21.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die The Kraft Heinz Company Aktie. Sie fällt um -5,72 % auf 19,120€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der The Kraft Heinz Company Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kraft Heinz ist ein führender Lebensmittelhersteller mit bekannten Marken wie Heinz und Kraft. Sie bieten ein breites Spektrum an verpackten Lebensmitteln an und sind weltweit präsent. Hauptkonkurrenten sind Nestlé und Unilever. Ihre ikonischen Marken und Anpassungsfähigkeit an Verbrauchertrends heben sie hervor.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Kraft Heinz Company Aktionäre einen Verlust von -13,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die The Kraft Heinz Company Aktie damit um -5,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Kraft Heinz Company einen Rückgang von -7,98 %.

The Kraft Heinz Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,26 % 1 Monat -9,10 % 3 Monate -13,52 % 1 Jahr -33,27 %

Informationen zur The Kraft Heinz Company Aktie

Es gibt 1 Mrd. The Kraft Heinz Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,65 Mrd. € wert.

Es kommt nicht häufig vor, doch bei Kraft Heinz zieht Berkshire jetzt die Reißleine. Zeichnet sich eine strategische Neuausrichtung ab, und was bedeutet das für Kraft Heinz?

The Kraft Heinz Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Kraft Heinz Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Kraft Heinz Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.