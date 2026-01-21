Arm Holdings Aktie dreht auf +4,15 % - 21.01.2026

Die Arm Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,15 % auf 95,30€ zulegen. Das sind +3,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 95,30€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die Arm Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -37,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um +2,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Minus von -1,91 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,36 % 1 Monat -6,47 % 3 Monate -37,16 % 1 Jahr -36,12 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,11 Mrd. € wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.