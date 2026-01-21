Intel - Aktie im Blickpunkt - 21.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 42,56€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +28,76 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +33,18 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,58 % 1 Monat +33,09 % 3 Monate +28,76 % 1 Jahr +97,53 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,82 Mrd. € wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.