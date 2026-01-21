Travelers überrascht mit Gewinnsprung im Waldbrand-Jahr

Anfang 2025 hatten die verheerenden Waldbrände in Kalifornien Travelers vor Steuern rund 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Es waren die teuersten Waldbrände für die Branche. Der Rückversicherer Munich Re bezifferte die gesamten versicherten Schäden auf rund 40 Milliarden Dollar. Hinzu kamen Stürme und Hagelereignisse in mehreren US-Bundesstaaten./stw/err/jha/

