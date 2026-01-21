Lange Schlangen und Schubsereien vor Trump-Rede

DAVOS (dpa-AFX) - Der Ansturm zur Rede von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist gewaltig. Schon gut eine Stunde vor Beginn der für 14.30 Uhr angekündigten Ansprache bildeten sich vor dem Saal lange Schlangen. Hunderte Menschen standen vor dem zentralen Saal an, um einen Platz zu erhaschen. Dabei kam es auch zu Schubsereien und verstärktem Ellenbogeneinsatz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Die Organisatoren betonten, dass nur WEF-Teilnehmer mit einem bestimmten Zugangsausweis überhaupt Chancen auf einen Platz im Saal hätten. Weitere Säle sollten als Überlauf dienen, dort sollte Trumps Rede auf Leinwänden gezeigt werden./tam/DP/jha



