    Bundesregierung

    'Putin nutzt Kälte als Waffe'

    • Bundesregierung verurteilt Russlands Kriegsverbrechen.
    • Putin nutzt Kälte als Waffe gegen Zivilbevölkerung.
    • Deutschland unterstützt Ukraine, Krieg muss enden.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung wirft Russland nach den jüngsten schweren Angriffen auf die Ukraine Kriegsverbrechen vor. "Hunderttausende Kinder, ältere Menschen, ganze Familien müssen bei eisigen Minusgraden ohne Strom, ohne Heizung und ohne warmes Wasser ausharren", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin. Russland überziehe die Ukraine im kältesten Winter seit Kriegsbeginn mit brutalen Angriffswellen auf zivile Ziele und Energieanlagen, so auch in der vergangenen Nacht. "Die Bundesregierung verurteilt diese fortgesetzten massiven russischen Luftangriffe aufs Schärfste."

    Meyer erklärte mit Blick auf den russischen Präsidenten: "Putin nutzt Kälte als Waffe. Sein Vorgehen ist zutiefst unmenschlich und menschenverachtend." Diese Kriegsführung solle die Ukraine zermürben und sei ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. "Putins Russland begeht hier aus unserer Sicht Kriegsverbrechen", sagte der Sprecher. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj waren nach den jüngsten Angriffen mehr als eine Million Menschen allein in der Hauptstadt Kiew ohne Strom.

    Beendigung des Krieges als zentrales Anliegen

    Der stellvertretende Regierungssprecher sagte: "Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine." Trotz vieler anderer Diskussionen auf der internationalen Bühne verdienten die Geschehnisse in der Ukraine einen klaren Fokus. Dass dieser Krieg ein Ende finde, sollte "weiter auch das zentrale gemeinsame Anliegen Europas, der Ukraine, der USA, aber auch der Weltgemeinschaft sein"./sam/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

