Starmer kontert Trumps Kritik an Basis auf Chagos-Inseln

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat Donalds Trump Attacke auf Großbritannien wegen der Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius deutlich zurückgewiesen. Die scharfen Worte des US-Präsidenten hätten das klare Ziel, "Druck auf mich und Großbritannien in Bezug auf meine Werte und Prinzipien hinsichtlich der Zukunft Grönlands auszuüben", sagte Starmer im Parlament. Dem werde er sich jedoch nicht beugen, seine Haltung sei klar: Die Entscheidung über Grönlands Zukunft liege bei Grönland und Dänemark.

Trump bezeichnete die von den Briten vereinbarte Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius am Dienstag als "Akt großer Dummheit". Zudem sei es "ein weiterer" Grund, warum Grönland an die USA übergeben werden müsse.