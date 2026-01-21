DZ BANK stuft VISA auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Visa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 400 US-Dollar belassen. Der Wachstumstrend bei bargeldlosen Zahlungen bleibe wohl ungebrochen und sollte in den kommenden Jahren für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sorgen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stablecoins seien zum einen keine Bedrohung, und zum anderen habe sich Visa durch verschiedene Kooperationen bereits sehr gut aufgestellt für die neue Herausforderung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 277,8EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
