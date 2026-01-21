    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION Bearer or AktievorwärtsNachrichten zu DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION Bearer or
    DIA startet ASCENT-Plattform und LIFT-Biotech- und Start-up-Programm zur Beschleunigung neuer Innovationen

    Foto: adobe.stock.com

    WASHINGTON, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Drug Information Association (DIA) gab heute die Einführung von DIA ASCENT bekannt, einer neuen globalen Plattform zur Unterstützung von Innovationen in der frühen Phase der Entwicklung biotechnologischer Arzneimittel, sowie ihre erste Initiative, die LIFT-Reihe (Linking Innovation, Funding, and Translation). Gemeinsam schaffen ASCENT und LIFT einen strukturierten, mehrstufigen Weg, um aufstrebende Biotech- und Start-up-Unternehmen zu schulen, vorzubereiten und mit Investoren, Aufsichtsbehörden, führenden Pharmaunternehmen und Entwicklungsorganisationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu vernetzen.

    Drug Information Association

    ASCENT wurde entwickelt, um die anhaltenden Hindernisse für Innovatoren in der Frühphase zu beseitigen, wie z. B. begrenzter Zugang zu Investoren, fragmentierter Zugang zu Fachwissen, unklare regulatorische Wege und große Umsetzungslücken. Damit erweitert ASCENT die Rolle der DIA als vertrauenswürdiger, mehrere Interessengruppen umfassender Vermittler auf die frühesten Phasen der Innovation. Durch kuratierte Bildungsangebote, Mentoring, Einblicke in regulatorische Fragen und globale Präsenz zielt die Plattform darauf ab, die Innovationspipeline im Bereich der Biowissenschaften weltweit zu stärken.

    Die DIA LIFT-Reihe umfasst drei integrierte Programme, die 2026 angeboten werden. Phase I beginnt im Februar 2026 mit einer virtuellen Masterclass-Reihe, die von Experten geleitete Sitzungen mit Fallstudien zu den Themen Kapitalbeschaffung, Arzneimittelentwicklung einschließlich der Rolle von KI, Regulierungsstrategie, klinische Entwicklung und Finanzmodellierung umfasst.

    Phase II bringt die LIFT-Reihe zur DIA Europe 2026 in Rotterdam, Niederlande (24.–26. März 2026), mit einem speziellen LIFT-Programm für Biotech-Unternehmen und Start-ups, das in eine weltweit besuchte Tagung mit mehr als 2.500 Fachleuten eingebettet ist. Das Programm umfasst Experten-Coaching, Live-Pitch-Wettbewerbe, Roundtable-Gespräche mit Regulierungsbehörden und Investoren sowie kuratierte Networking-Möglichkeiten.

    Phase III gipfelt in dem DIA 2026 Global Annual Meeting in Philadelphia, Pennsylvania (14.–18. Juni 2026), mit einem erweiterten LIFT-Programm für Biotech und Start-ups, einer Startup Row und zwei gezielten Pitch-Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf Arzneimittel- und Therapieentwicklung sowie Techbio-Innovation, alles im Rahmen eines globalen Forums mit mehr als 4.000 Teilnehmern.

    „Unsere Mission war es schon immer, die globale Life-Sciences-Community zusammenzubringen, um die Gesundheit weltweit zu verbessern", sagte Marwan Fathallah, CEO der DIA. „Mit ASCENT und dem LIFT-Series-Programm erweitern wir diese Mission bereits in einer früheren Phase des Innovationsprozesses und bieten aufstrebenden Unternehmen die Einblicke, Verbindungen und Sichtbarkeit, die sie benötigen, um vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben und das gesamte Ökosystem zu stärken."

    Die Anmeldung für die LIFT Virtual Masterclass Series ist jetzt möglich. Details zur Anmeldung für die Jahresversammlung und zu den Pitch-Wettbewerben sind verfügbar, die Bewerbungsphase für die Pitches beginnt in Kürze.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

    Informationen zur DIA

    Die DIA ist eine weltweit führende gemeinnützige Vereinigung im Bereich Life Sciences, die die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Diagnostika fördert, um eine gesündere Welt zu schaffen. Die DIA wurde 1964 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C., und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Sie bietet Mitgliedern in mehr als 80 Ländern einzigartige Networking-Möglichkeiten, Bildungsressourcen, wissenschaftliche Forschungspublikationen und Programme zur beruflichen Weiterentwicklung.

    Weitere Informationen finden Sie unter DIAglobal.org.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2863828/dia_logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dia-startet-ascent-plattform-und-lift-biotech--und-start-up-programm-zur-beschleunigung-neuer-innovationen-302666667.html





