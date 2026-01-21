GOLDMAN SACHS stuft NETFLIX COM INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,64 % und einem Kurs von 68,93EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 112

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



