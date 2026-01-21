    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    NORMA Group - Aktie geht steil - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NORMA Group Aktie bisher um +3,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - NORMA Group - Aktie geht steil - 21.01.2026
    Foto: NORMA Group

    Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

    NORMA Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NORMA Group Aktie. Mit einer Performance von +3,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NORMA Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,420, mit einem Plus von +3,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NORMA Group in den letzten drei Monaten Verluste von -4,81 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um -8,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NORMA Group einen Rückgang von -4,41 %.

    NORMA Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,82 %
    1 Monat -3,21 %
    3 Monate -4,81 %
    1 Jahr -7,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf der Wassersparte, möglichen Cashzufluss und erwartete Sonderdividende (meist 5–6 €; vereinzelt bis 8 €) sowie einen Aktienrückkauf zur Verbesserung des EPS. Diskutiert werden Dividendenabschlag und Steuerfolgen, Einschätzung der Aktie als potenziell unterbewertet (Marktkap vs. Cashzufluss), Metzler-Kurszielsenkung auf 15 € und fehlende Umsetzung des Transformationsprogramms mit kurzfristigem Kursdruck und technischer Volatilität.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

    Zur NORMA Group Diskussion

    Informationen zur NORMA Group Aktie

    Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 462,00 Mio. € wert.

    NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.01.2026 / 11:57 CET/CEST Dissemination of a …

    NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 21.01.2026 / 11:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    NORMA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NORMA Group

    +4,89 %
    -8,82 %
    -3,21 %
    -4,81 %
    -7,60 %
    -29,10 %
    -66,70 %
    -68,85 %
    -30,48 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NORMA Group - Aktie geht steil - 21.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die NORMA Group Aktie bisher um +3,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     