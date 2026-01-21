NORMA Group - Aktie geht steil - 21.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NORMA Group Aktie. Mit einer Performance von +3,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NORMA Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,420€, mit einem Plus von +3,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NORMA Group in den letzten drei Monaten Verluste von -4,81 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um -8,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NORMA Group einen Rückgang von -4,41 %.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,82 % 1 Monat -3,21 % 3 Monate -4,81 % 1 Jahr -7,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verkauf der Wassersparte, möglichen Cashzufluss und erwartete Sonderdividende (meist 5–6 €; vereinzelt bis 8 €) sowie einen Aktienrückkauf zur Verbesserung des EPS. Diskutiert werden Dividendenabschlag und Steuerfolgen, Einschätzung der Aktie als potenziell unterbewertet (Marktkap vs. Cashzufluss), Metzler-Kurszielsenkung auf 15 € und fehlende Umsetzung des Transformationsprogramms mit kurzfristigem Kursdruck und technischer Volatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 462,00 Mio. € wert.

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.