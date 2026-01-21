GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an jüngste Währungsbewegungen und produktspezifische Neubewertungen an. Die Aktien der Schweizer seien im Branchenvergleich teuer und die Risiken blieben hoch vor einem bewegten Jahr./ag/gl
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 123EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.
