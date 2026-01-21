BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Babynahrung sei für Nestle von eher geringer Bedeutung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe für rund fünf Prozent des Konzernumsatzes. Verbraucher dürften sich allerdings verunsichert fühlen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 79,16EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



