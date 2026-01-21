JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 23,82EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 24,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

