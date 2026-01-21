JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 23,82EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 24,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
