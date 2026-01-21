Tepco Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

Tepco bleibt ein zentraler Akteur im japanischen Energiesektor, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt.

Tepco aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Tepco Aktie. Sie steigt um +15,56 % auf 4,2000€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tepco Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,2000€, mit einem Plus von +15,56 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tepco in den letzten drei Monaten Verluste von -5,40 % verkraften.