    Tepco Aktie auf Höhenflug - 21.01.2026

    Am 21.01.2026 ist die Tepco Aktie, bisher, um +15,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tepco Aktie.

    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Tepco bleibt ein zentraler Akteur im japanischen Energiesektor, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt.

    Tepco aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Tepco Aktie. Sie steigt um +15,56 % auf 4,2000. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tepco Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,2000, mit einem Plus von +15,56 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tepco in den letzten drei Monaten Verluste von -5,40 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Tepco Aktie damit um +10,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tepco einen Anstieg von +16,20 %.

    Tepco Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,16 %
    1 Monat +18,68 %
    3 Monate -5,40 %
    1 Jahr +58,23 %

    Informationen zur Tepco Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Tepco Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,75 Mrd. € wert.

    Tepco Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tepco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tepco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


