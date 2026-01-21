Lynas Rare Earths Aktie bestätigt den positiven Trend - 21.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Mit einer Performance von +6,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,3620€, mit einem Plus von +6,56 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Der heutige Anstieg bei Lynas Rare Earths konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,23 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Lynas Rare Earths bisher ein Plus von +30,65 %.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,20 % 1 Monat +30,72 % 3 Monate -13,23 % 1 Jahr +126,19 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Lynas: Markt reagierte kaum negativ auf das Quartal; Analysten widersprechen sich stark (Morgan Stanley: Buy, Ziel 17,55 A$ ≈ +13%; Ord Minnett: Sell, Ziel 10,50 A$ ≈ −30%). Diskutiert werden aktuelle ASX-Kurse (~15,5 A$), Parikurse, mögliche Fusion/Gap-Schließung und kurzfristige US-bezogene Kursbewegungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,36 Mrd. € wert.

