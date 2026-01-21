Aktuelle Kursentwicklung der Diginex Aktie: Was Anleger wissen sollten - 21.01.2026

Obwohl sich die Diginex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -88,62 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -23,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,4820€, mit einem Plus von +0,95 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -34,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -75,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Diginex eine negative Entwicklung von -58,89 % erlebt.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -34,66 % 1 Monat -75,93 % 3 Monate -88,62 % 1 Jahr -76,07 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.