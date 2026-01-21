    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Talfahrt geht gebremst weiter - Trump in Davos

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte starten mit leichten Verlusten.
    • Netflix-Aktien fallen stark nach enttäuschendem Ausblick.
    • Johnson & Johnson und Travelers berichten von Gewinnplus.
    Aktien New York Ausblick - Talfahrt geht gebremst weiter - Trump in Davos
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagesverlusten dürften die US-Aktienmärkte mit leichten Einbußen in den Handel am Mittwoch starten. Tags zuvor hatten die Anleger aus Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Europa nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump massiv Aktien verkauft.

    Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer bei 48.321 Punkten taxiert, nachdem er am Dienstag knapp 1,8 Prozent verloren hatte. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird am Mittwoch ebenfalls 0,3 Prozent im Minus bei 24.912 Zählern erwartet. Am Vortag war er um mehr als 2 Prozent abgesackt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.429,87€
    Basispreis
    5,41
    Ask
    × 12,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.137,44€
    Basispreis
    5,70
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland warten die Anleger nun gespannt auf seinen Auftritt beim anstehenden Weltwirtschaftsforum in Davos. Trumps Rede könnte weiteren Zündstoff im Streit mit der EU bergen. "Eskaliert der Zollstreit 2.0 und kommt es zu einem Handelskrieg? Im April 2025 konnte dieser infolge des Einknickens Brüssels verhindert werden. Doch diesmal könnte die EU angesichts der Grönland-Frage einen Handelskrieg in Kauf nehmen", kommentierte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG.

    Bei den Netflix-Aktien dürfte ein enttäuschender Margenausblick schwer auf den Papieren lasten. In einem Umfeld, das nach den jüngsten Kursverlusten wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest eine vorsichtige Stabilisierung verspricht, sackten die Titel des Streaminganbieters im vorbörslichen Handel um 7,6 Prozent ab. Sie drohen damit im offiziellen Handel an der Nasdaq unter die 82-Dollar-Marke auf ein Tief seit November 2024 zu rutschen.

    Netflix hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Das Quartal sei eigentlich stark gewesen. "Doch die Märkte blicken nicht lange in den Rückspiegel", betonte Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown mit Verweis auf den enttäuschenden Margenausblick.

    Der US-Konzern Johnson und Johnson schloss dank neuer Arzneien und einem florierenden Geschäft mit Medizintechnik das vergangene Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnplus ab. Für 2026 peilt Konzernchef Joaquin Duato trotz der jüngst mit der US-Regierung vereinbarten Regelung über Arznei-Rabatte weitere Steigerungen an. Allerdings fiel der Umsatz 2025 mit plus 6 Prozent etwas geringer als von Experten erwartet aus. Die Aktie geriet vorbörslich unter Druck und notierte zuletzt 3,8 Prozent im Minus.

    Höhere Prämien und gute Finanzgeschäfte brachten dem US-Versicherer Travelers 2025 mehr Gewinn ein. Analysten hatten im Schnitt mit höheren Schäden und weniger Profit gerechnet. Die Titel von Travelers sanken vorbörslich zuletzt um 0,5 Prozent.

    Für die Anteilsscheine von Halliburton ging es vorbörslich um 2,8 Prozent nach oben, nachdem das Fracking-Unternehmen für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie gemeldet hatte, der die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

    Die Titel von Kraft Heinz fielen vorbörslich um 6,9 Prozent. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Lebensmittelunternehmens hervorgeht, könnte die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway bald einen Teil oder die gesamte Beteiligung an dem Ketchup-Hersteller verkaufen.

    Die Aktien von United Airlines verteuerten sich vorbörslich um 3,0 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft mit ihren Geschäftszahlen zum vierten Quartal die durchschnittlichen Marktschätzungen übertroffen hatte und für 2026 mit einer starken Nachfrage von kaufkräftigen Inlandsreisenden und internationalen Passagieren rechnet./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 28,21 auf Tradegate (21. Januar 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 292,01 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +44,22 %/+116,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Talfahrt geht gebremst weiter - Trump in Davos Nach den deutlichen Vortagesverlusten dürften die US-Aktienmärkte mit leichten Einbußen in den Handel am Mittwoch starten. Tags zuvor hatten die Anleger aus Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Europa nach den Zolldrohungen von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     