    Trotz Wirtschaftsschwäche: KMU-Anleihemarkt bleibt 2025 stabil

    Trotz Konjunktursorgen zeigt sich der deutsche KMU-Anleihemarkt 2025 widerstandsfähig: stabile Emissionstätigkeit, sinkende Kupons und steigende Transparenz prägen das Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der KMU-Anleihemarkt in Deutschland bleibt 2025 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen stabil, mit 27 Emissionen und einem platzierten Volumen von 1,00 Mrd. Euro, was etwa 9 % unter dem Vorjahr liegt.
    • Der durchschnittliche Kupon sank auf 7,34 % p.a., was einen Rückgang um 80 Basispunkte im Vergleich zu 2024 darstellt.
    • Der Energiesektor dominiert den Markt, gefolgt von Immobilien und Reisen & Freizeit, wobei Kolibri Beteiligung, Homann Holzwerkstoffe und FC Schalke 04 die größten Emittenten sind.
    • Die Zahl der restrukturierten Anleihen stieg auf 15 mit einem betroffenen Volumen von 387 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 14 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der IR.score der Anleiheemittenten verbesserte sich leicht auf 4,0 Punkte, wobei börsennotierte Unternehmen im Durchschnitt 4,3 Punkte erzielten.
    • Für 2026 erwarten Emissionsbanken eine weiterhin robuste Marktentwicklung mit 25 bis 30 neuen KMU-Anleihen, wobei Transparenz und Qualitätsanforderungen an Emittenten steigen.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Trotz Konjunktursorgen zeigt sich der deutsche KMU-Anleihemarkt 2025 widerstandsfähig: stabile Emissionstätigkeit, sinkende Kupons und steigende Transparenz prägen das Bild.
