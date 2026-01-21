37 0 Kommentare Trotz Wirtschaftsschwäche: KMU-Anleihemarkt bleibt 2025 stabil

Trotz Konjunktursorgen zeigt sich der deutsche KMU-Anleihemarkt 2025 widerstandsfähig: stabile Emissionstätigkeit, sinkende Kupons und steigende Transparenz prägen das Bild.

Der KMU-Anleihemarkt in Deutschland bleibt 2025 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen stabil, mit 27 Emissionen und einem platzierten Volumen von 1,00 Mrd. Euro, was etwa 9 % unter dem Vorjahr liegt.

Der durchschnittliche Kupon sank auf 7,34 % p.a., was einen Rückgang um 80 Basispunkte im Vergleich zu 2024 darstellt.

Der Energiesektor dominiert den Markt, gefolgt von Immobilien und Reisen & Freizeit, wobei Kolibri Beteiligung, Homann Holzwerkstoffe und FC Schalke 04 die größten Emittenten sind.

Die Zahl der restrukturierten Anleihen stieg auf 15 mit einem betroffenen Volumen von 387 Mio. Euro, was eine Erhöhung um 14 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der IR.score der Anleiheemittenten verbesserte sich leicht auf 4,0 Punkte, wobei börsennotierte Unternehmen im Durchschnitt 4,3 Punkte erzielten.

Für 2026 erwarten Emissionsbanken eine weiterhin robuste Marktentwicklung mit 25 bis 30 neuen KMU-Anleihen, wobei Transparenz und Qualitätsanforderungen an Emittenten steigen.





