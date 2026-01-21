    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON Aktie bestätigt den positiven Trend - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +5,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,19 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,898, mit einem Plus von +5,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +45,23 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +3,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +10,15 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,41 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,05 %
    1 Monat +12,99 %
    3 Monate +45,23 %
    1 Jahr +36,73 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere nach der Anhebung des Kursziels durch JPMORGAN auf 25,20 EUR. Anleger zeigen sich unsicher über die zukünftige Kursentwicklung und diskutieren mögliche Kaufstrategien. Zudem werden technische Aspekte und neue Anwendungen im LED-Bereich angesprochen, die das Geschäft von AIXTRON positiv beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,24 Mrd.EUR € wert.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +6,84 %
    +2,34 %
    +19,46 %
    +51,67 %
    +42,19 %
    -33,09 %
    +27,09 %
    +520,69 %
    +232,73 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



