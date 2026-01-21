RBC stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 15:11 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 42,68EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.





