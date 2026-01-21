    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump lobt sich selbst - USA 'angesagtestes Land der Welt'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump lobt US-Wirtschaft als globalen Motor.
    • Vor einem Jahr seien die USA ein "totes Land" gewesen.
    • Zuversicht auf positive wirtschaftliche Entwicklung.
    DAVOS - Trump lobt sich selbst - USA 'angesagtestes Land der Welt'
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos selbst gelobt. Bis zum Beginn seiner zweiten Amtszeit vor einem Jahr seien die USA ein "totes Land" gewesen, sagte er. "Jetzt sind wir das angesagteste Land der Welt", fügte er hinzu. Trump war am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.

    Trump zeigte sich in Davos zuversichtlich, dass sich die US-Wirtschaft positiv entwickeln werde. "Die USA sind der Wirtschaftsmotor der Welt", sagte er. "Und wenn Amerika boomt, boomt die ganze Welt."/ngu/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS Trump lobt sich selbst - USA 'angesagtestes Land der Welt' US-Präsident Donald Trump hat sich zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos selbst gelobt. Bis zum Beginn seiner zweiten Amtszeit vor einem Jahr seien die USA ein "totes Land" …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     