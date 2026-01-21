Vertrauen in KI wächst schneller als Einsatzbereitschaft - Defizite bei Datenintegrität bleiben bestehen

Neue Forschungsergebnisse von Precisely und dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University zeigen Lücken in Bezug auf operative Reife, Datenvertrauen und Fähigkeiten auf, wenn Unternehmen versuchen, KI unternehmensweit zu skalieren.

BURLINGTON, Mass., 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Studie State of Data Integrity and AI Readiness veröffentlicht. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA und zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA. Die Studie zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten.

„Die Studie zeigt, dass Vertrauen in KI nicht automatisch zu einem ROI führt. Unternehmen handeln schnell, aber viele tun dies ohne die vertrauenswürdigen, kontrollierten Datenfundamente, die für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI erforderlich sind. Diese Diskrepanz bezeichnen wir als „Agentic AI Data Integrity Gap" und sie birgt erhebliche Risiken", so Dave Shuman, Chief Data Officer bei Precisely. „Da KI-Systeme immer autonomer werden, ist Datenintegrität nicht mehr nur ein nettes Extra, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Unternehmen, die jetzt in integrierte, verbesserte, kontrollierte und kontextualisierte Agentic-Ready-Daten investieren, sind am besten positioniert, um ihre KI-Ambitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."