DAVOS/Trump
Venezuela wird mehr Geld machen denn je
- Trump rechtfertigt Eingriff in Venezuela, goldene Zeiten.
- USA erhalten 50 Millionen Barrel Öl aus Venezuela.
- Venezuela wird in 6 Monaten mehr Geld verdienen.
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen angeordneten Eingriff in Venezuela gerechtfertigt und goldene Zeiten für das südamerikanische Land angekündigt. Die 50 Millionen Barrel Öl (je 159 Liter), die die USA aus Venezuela erhalten würden, würden zwischen beiden Ländern aufgeteilt, sagte Trump bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.
"Vor 20 Jahren war (Venezuela) ein großartiges Land, aber jetzt haben sie Probleme", sagte Trump. Aber die USA würden nun helfen. "Venezuela wird in den nächsten sechs Monaten mehr Geld verdienen als in den vergangenen 20 Jahren, alle großen Ölkonzerne kommen ins Land. Es ist unglaublich", sagte Trump. Dem Land werde es großartig gehen.
Auch die US-Gasproduktion sei unter seiner Führung gestiegen und jetzt auf einem Allzeithoch, sagte der Staatschef./bvi/DP/jha
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.