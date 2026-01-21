Hyundai Mobis integriert 5G-Wireless-Telematik-Technologie für autonome und SDV-Fahrzeuge

- Der derzeitige 4G-basierte Telematikmarkt entwickelt sich mit der 5G-Technologie weiter und ermöglicht hochpräzise Kartendienste und Fernsteuerung

- Hyundai Mobis hat eine Telematiklösung (MTCU) entwickelt, die 5G-Mobilfunkkommunikation unterstützt, und sich damit eine führende Position auf dem globalen Konnektivitätsmarkt gesichert

- 5G-Lösungen sind auch für die SDV-Transformation von entscheidender Bedeutung, und das Unternehmen strebt an, die Produktentwicklung in der ersten Hälfte dieses Jahres abzuschließen

SEOUL, Südkorea, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 21. Januar gab Hyundai Mobis bekannt, dass es eine auf 5G-Mobilfunk basierende Telematiklösung mit integrierter Antenne (MTCU) entwickelt hat, um sein Geschäft mit Automobilelektronik im Mobilitätssektor zu stärken. MTCU (Multi-function Telematics Control Unit) ist eine Telematiklösung, die auf 5G-Kommunikation basiert. Telematik ist eine Technologie zur Verbesserung des Fahrkomforts, die Informations- und Kommunikationstechnologie in Fahrzeuge integriert, um Funktionen wie Routenführung, Unfall- und Diebstahlerkennung sowie Fernsteuerung bereitzustellen.

Mit dem Übergang der mobilfunkbasierten Kommunikation von 4G zu 5G verschärft sich der Wettbewerb im Mobilitätssektor, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung hochspezifizierter, multifunktionaler Telematikprodukte. Derzeit werden die meisten Telematikfunktionen in Fahrzeugen weltweit über 4G-Mobilfunk betrieben. Hyundai Mobis produziert und liefert derzeit ebenfalls 4G-basierte Telematikprodukte in Serie.

„Um einen raschen Markteintritt im Bereich der vernetzten Fahrzeugdienste der nächsten Generation zu erreichen, werden wir die Produktentwicklung bis zur ersten Hälfte dieses Jahres abschließen und uns die Marktführerschaft auf dem globalen Markt sichern", erklärte Jung Soo-Kyung, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs Automobilelektronik bei Hyundai Mobis.

Die von Hyundai Mobis entwickelte 5G-basierte Telematiktechnologie der nächsten Generation ist eine fortschrittliche Technologie, die globale Automobilhersteller für die Serienproduktion vorbereiten, um vernetzte Fahrzeugdienste zu verbessern. Die 5G-basierte Telematiktechnologie ermöglicht neue Dienste wie hochpräzise Kartendienste, Fernsteuerung für autonomes Fahren und ultrahochauflösendes Streaming.

Derzeit ermöglicht die 4G-basierte Kommunikation lediglich Dienste wie Over-the-Air-Updates (OTA), Car-to-Home-Dienste (Verbindung von Fahrzeugen mit Smart Homes) und das Streaming von Infotainment-Inhalten. Diese auf 5G basierende Steuerungslösung wird auch als eine wesentliche technologische Fähigkeit angesehen, die erforderlich ist, um auf den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles, SDVs) zu reagieren.

Insbesondere die von Hyundai Mobis entwickelte Lösung macht extern hervorstehende Antennen überflüssig, da die Antennenfunktionalität in den eingebauten Controller integriert ist. Dieses Design bietet den Vorteil eines eleganteren Fahrzeugerscheinungsbildes. Hyundai Mobis beabsichtigt, seine Wettbewerbsfähigkeit bei der Akquise von Aufträgen auf dem globalen Markt zu stärken, indem es seine bestehenden Kompetenzen in der Entwicklung von Fahrzeugtelematiksystemen und seine Erfahrung in der Massenproduktion mit Kommunikationstechnologie kombiniert.

Um sich diese marktführende Technologie frühzeitig zu sichern, arbeitet Hyundai Mobis mit verschiedenen Spezialisten für Mobilfunkmodems (Datenübertragungs-/Empfangs- und Signalumwandlungsgeräte) zusammen, unter anderem mit dem koreanischen Unternehmen AM.

Hyundai Mobis präsentierte das neu entwickelte Produkt auf der CES 2026, die diesen Monat in den USA stattfand, und bewarb es bei globalen Kunden, um weitere Aufträge zu generieren.

