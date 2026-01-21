DAVOS
Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland
Für Sie zusammengefasst
- Trump bekräftigt Ansprüche auf Grönland für USA.
- Strategische nationale Sicherheit als Hauptgrund genannt.
- Äußerung beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos./als/DP/jha
