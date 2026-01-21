    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW baut Massenmarken um - Will eine Milliarde in der Produktion sparen

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Konzern plant Umstrukturierung zur Kostensenkung.
    • Einsparungen von 1 Milliarde Euro bis 2030 angestrebt.
    • Vorstandsposten um ein Drittel reduziert, Effizienz gesteigert.
    VW baut Massenmarken um - Will eine Milliarde in der Produktion sparen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern baut seine Massenmarken um und will damit in den kommenden Jahren viel Geld in der Produktion einsparen. Die Neuordnung in der Organisation führe allein im Produktionsbereich zu Einsparmöglichkeiten von zusammengenommen einer Milliarde Euro bis 2030, teilte der Autobauer am Mittwoch in Wolfsburg mit. So sollen die Zentralbereiche Produktion, Technische Entwicklung und Einkauf in einem gemeinsamen markenübergreifenden Markengruppenvorstand gebündelt werden. Damit einher geht auch eine deutliche Reduzierung der bisherigen Vorstandsposten in den Marken der Gruppe. Zuvor hatte die Branchenzeitung "Automobilwoche" darüber berichtet.

    Die einzelnen Marken Skoda, Seat/Cupra und die Lieferwagensparte VW Nutzfahrzeuge (VWN) werden von jeweils nur noch vier regulären Vorständen geführt. Das neue Steuerungsmodell senke die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder in der Markengruppe um etwa ein Drittel, hieß es. Mittelfristig würden die Managementstrukturen weiter verschlankt.

    "Der neue Markengruppenvorstand bringt mehr Schnelligkeit und Steuerung im Sinne des markenübergreifenden Optimums", sagte VW-Pkw-Chef Thomas Schäfer, der auch die gesamte Massenmarkengruppe leitet. "Die neue Governance reduziert Kosten und Strukturen - und erhöht gleichzeitig unser Effizienzniveau." Das neue Steuerungsmodell startet in diesem Januar und soll bis zum Sommer vollständig umgesetzt sein.

    Europas größter Autobauer hatte den Umbau seiner Massenmarken unter anderem mit einem großen Sparprogramm bei der chronisch renditeschwachen Kernmarke VW lanciert. Als Teil der Bestrebungen von Konzernchef Oliver Blume werden in Deutschland bei VW 35.000 Arbeitsplätze bis 2030 abgebaut./men/err/mis

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für VW Vz durch geopolitische Spannungen (Ukraine, Iran, Taiwan) und drohende US‑Zölle, die kurzfristig Kursverluste bis unter 100 € bzw. sogar unter 50 € erwarten lassen. Mitglieder melden Käufe um ~97 €; es bestehen Sorgen um Absatz, Margen, Jobs und Insolvenzrisiken. Gleichzeitig wird spekuliert, dass eine Umstellung auf Rüstung die Bewertung langfristig stark steigern könnte.
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
