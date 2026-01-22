    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Nach Treffen in Davos

    Venezuelas Ölproduktion vor Boom? Diese Strategie könnte alles ändern!

    Donald Trump fordert massive Investitionen zur Steigerung der venezolanischen Ölproduktion – was steckt hinter dem Vorstoß?

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert 100 Mrd. USD für venez. Ölindustrie.
    • Produktion könnte um 30% auf 1,17 Mio. Barrel steigen.
    • USA planen langfristige Kontrolle über Ölressourcen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Nach Treffen in Davos - Venezuelas Ölproduktion vor Boom? Diese Strategie könnte alles ändern!
    Foto: OpenAI

    US-Energieminister Chris Wright teilte am Mittwoch Führungskräften von Ölkonzernen mit, dass die venezolanische Ölproduktion kurz- bis mittelfristig um 30 Prozent von ihrem derzeitigen Niveau von 900.000 Barrel pro Tag steigen könne, sagten drei Führungskräfte, die an dem Treffen teilnahmen. 

    US-Präsident Donald Trump will, dass Ölmanager aus den USA 100 Milliarden US-Dollar investieren, um Venezuelas marode Ölindustrie zu sanieren und die Produktion zu steigern. Dies ist ein wichtiges Ziel für Washington, nachdem US-Truppen Anfang des Monats Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro bei einer Razzia festgenommen hatten. Jahrelange Unterinvestitionen und Sanktionen haben Venezuelas Ölproduktion drastisch sinken lassen. In den 1970er Jahren förderte das Land noch 3,5 Millionen Barrel pro Tag und deckte damit 7 Prozent der weltweiten Versorgung ab, heute sind es nur noch 1 Prozent.

    Das Treffen mit Wright fand am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, statt. Eine Erhöhung der Fördermenge um 300.000 Barrel pro Tag hätte kaum Auswirkungen auf den Weltmarkt, sagte ein Teilnehmer des Treffens. Das weltweite Ölangebot lag im Jahr 2025 bei 106 Millionen Barrel pro Tag. Wright habe der Gruppe außerdem mitgeteilt, dass die Welt alle Energieressourcen, einschließlich erneuerbarer Energien, benötigen werde, um dem rasanten Nachfragewachstum gerecht zu werden, sagte ein anderer Manager.  

    Wright erklärte, die USA planten, die venezolanischen Ölressourcen auf unbestimmte Zeit zu kontrollieren. Bislang hat Washington mit den Handelshäusern Vitol und Trafigura Abkommen geschlossen, um 50 Millionen Barrel Öl zu transferieren, die nach einer einmonatigen US-Blockade der venezolanischen Ölexporte auf Tankern oder in Lagern festsaßen. 

    Einer der anwesenden Manager sagte diesbezüglich: "Man muss den Boden erhitzen, das Rohöl verdünnen und die Pipelines erhitzen, um venezolanisches Öl transportieren zu können. Das kostet viel Zeit und Geld." Ein anderer sagte, dass US-amerikanische und andere Unternehmen bei einem Markteintritt in Venezuela mit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Inspektion und Standards konfrontiert sein würden, da die meisten Geräte veraltet seien. 

    Trump traf sich Anfang des Monats mit über 15 Ölmanagern. Exxon-Chef Darren Woods erklärte Trump, Venezuela müsse seine Gesetze ändern, bevor es eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen könne.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    Nach Treffen in Davos Venezuelas Ölproduktion vor Boom? Diese Strategie könnte alles ändern! Donald Trump fordert massive Investitionen zur Steigerung der venezolanischen Ölproduktion – was steckt hinter dem Vorstoß?
