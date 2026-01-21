DAVOS
Trump strebt 'unverzügliche Verhandlungen' über Grönland an
Für Sie zusammengefasst
- Trump will Grönland sofort übernehmen.
- Verhandlungen mit Europa angestrebt.
- Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
DAVOS (dpa-AFX) - Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa strebt US-Präsident Donald Trump "unverzüglich Verhandlungen" über die Übernahme der Insel durch die Vereinigten Staaten an. Das sagte er in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos./ngu/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen