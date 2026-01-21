RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 6000 auf 6100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gegenwärtige operative Entwicklung des Bergbaukonzerns. Die Preise für Kupfer und Aluminium untermauerten die Geschäftsziele für 2026./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 76,37EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.





