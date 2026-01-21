JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor einem Ausblick auf das erste Halbjahr 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy prognosizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Rückgang des Umsatzes in diesem Zeitraum von 2,6 Prozent. Das operative Ergebnis des Spirituosenherstellers dürfte mit 6,6 Prozent stärker sinken./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



