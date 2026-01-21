Warren Buffetts Fehlgriff
Kraft Heinz stürzt ab: Berkshire Hathaway könnte fast alle Aktien abstoßen
Berkshires neuer CEO Greg Abel setzt früh ein Zeichen: Der fast vollständige Kraft-Heinz-Ausstieg wäre ein Bruch mit Buffetts Ära. Die Aktie fällt stark.
- Berkshire plant fast vollständigen Ausstieg aus Kraft Heinz.
- Aktie von Kraft Heinz fällt um 7,5 Prozent stark.
- Neuer CEO Abel könnte aktiveren Führungsstil zeigen.
Die Aktie von Kraft Heinz ist am Mittwoch stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen der SEC mitgeteilt hatte, dass Großaktionär Berkshire Hathaway bis zu 325.442.152 seiner Aktien verkaufen könnte. Berkshire hält rund 28 Prozent an dem Lebensmittelkonzern und würde damit nahezu seine gesamte Beteiligung abstoßen. Die Aktien von Kraft Heinz fallen um 7,5 Prozent.
Der mögliche Ausstieg erfolgt nur wenige Monate, nachdem Kraft Heinz angekündigt hatte, die Fusion von 2015 rückgängig zu machen und sich bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 in zwei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten. Warren Buffett hatte die einstige Mega-Fusion mit orchestriert, äußerte sich jedoch zuletzt enttäuscht über die neue Strategie. Gegenüber CNBC sagte er, er sei von der Abspaltung "enttäuscht". Berkshire hatte bereits im vergangenen Jahr eine Wertminderung von 3,8 Milliarden US-Dollar auf die Beteiligung vorgenommen und insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar verloren.
Der Verkaufsplan wäre zugleich die erste große Maßnahme des neuen Berkshire-CEO Greg Abel, der Buffett zum Jahresbeginn im operativen Amt abgelöst hat. Analysten werten den möglichen Schritt als Hinweis darauf, dass Abel eine aktivere Portfoliobereinigung verfolgen könnte. "Meiner Meinung nach könnte sich Greg Abels Führungsstil von dem Buffetts unterscheiden", zitiert Associated Press Cathy Seifert, Analystin bei CFRA Research. Unter Buffett seien Veräußerungen selten gewesen.
Kraft Heinz begründet die Aufspaltung mit einer zu komplexen Konzernstruktur und schwachem Wachstum. Künftig soll Global Taste Elevation Co. Marken wie Heinz, Philadelphia und Kraft Mac & Cheese bündeln und weltweit rund 15 Milliarden US-Dollar umsetzen. North American Grocery Co. wird Marken wie Oscar Mayer und Lunchables führen und auf dem nordamerikanischen Markt Umsätze von 10,4 Milliarden US-Dollar erzielen. Beide Einheiten sollen nach Unternehmensangaben agiler werden und Kapital effizienter einsetzen. Die Ausgliederung erfolgt steuerfrei.
Zuletzt hatte Kraft Heinz den früheren Kellogg-Chef Steve Cahillane als neuen Vorsitzenden berufen, der bereits 2023 die Aufspaltung von Kellogg verantwortet hatte. Die Aktie von Kraft Heinz notiert weit unter den Niveaus der Fusionszeit, seit Jahresbeginn sind die Vorzeichen rot.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion