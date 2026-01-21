Kraft Heinz stürzt ab: Berkshire Hathaway könnte fast alle Aktien abstoßen

Die Aktie von Kraft Heinz ist am Mittwoch stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen der SEC mitgeteilt hatte, dass Großaktionär Berkshire Hathaway bis zu 325.442.152 seiner Aktien verkaufen könnte. Berkshire hält rund 28 Prozent an dem Lebensmittelkonzern und würde damit nahezu seine gesamte Beteiligung abstoßen. Die Aktien von Kraft Heinz fallen um 7,5 Prozent.

Der mögliche Ausstieg erfolgt nur wenige Monate, nachdem Kraft Heinz angekündigt hatte, die Fusion von 2015 rückgängig zu machen und sich bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 in zwei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten. Warren Buffett hatte die einstige Mega-Fusion mit orchestriert, äußerte sich jedoch zuletzt enttäuscht über die neue Strategie. Gegenüber CNBC sagte er, er sei von der Abspaltung "enttäuscht". Berkshire hatte bereits im vergangenen Jahr eine Wertminderung von 3,8 Milliarden US-Dollar auf die Beteiligung vorgenommen und insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar verloren.