Trump
Werde bei Grönland-Übernahme 'keine Gewalt' anwenden
Foto: Jan Woitas - dpa
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt bei der angestrebten Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland nicht auf Gewalt. "Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos./ngu/DP/mis
Maanmair schrieb 11.01.26, 21:06
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Bernd_1234 schrieb 04.01.26, 20:15
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Der Konflikt im Iran droht wieder auszubrechen, Jemen beschlagnahmt Tanker, der Suezkanal wird von Tankern immer noch weitestgehend gemieden, was die Transportkosten erhöht.
In Venezuela droht bestenfalls die Beibehaltung des Status Quo mit Blockade der Exporte, wahrscheinlicher sind jedoch Machtkämpfe zwischen Paramilitärs, Militärs und Drogenkartelle oder gar ein Bürgerkrieg. Eingepreist werden jedoch die Vorkommen als ob die Infrastruktur und Logistik vorhanden wären.
Der Bürgerkrieg im Sudan und der Totalausfall südsudanesischer Exporte wird vollkommen ignoriert.
Dabei laufen US-amerikanische Raffinerien auf Hochtouren und kaufen wie blöd billiges Öl. Die gehorten Erdölprodukte stehen aber für eine schwache Nachfrage bei den Konsumenten.
Die angebliche Ölflut stützt sich auf das Öl auf russischen Tankern, das wegen der Sanktionen blockiert ist und auch mittelfristig blockiert bleiben wird, aber trotzdem aktuell auf der Angebotsseite verbucht wird.
Meiner Meinung nach sind die Rohölpreise stark politisch geprägt und von einer Kampagne orchestriert. Der letzte Bloomberg-Ausblick beispielsweise liest sich wie ein tanzender Nasenbär mit rosa Brille. Ganz allgemein wird ähnlich in den Medien wie in der Klimadiskussion argumentiert: Wie jeder weiß, fällt der Ölpreis, ist die Vorgabe.
Lennypenny schrieb 03.01.26, 20:21
https://youtu.be/KtQhMKxXJ3k?si=z6sqLIPqLvbJPI1Q
Öl Profiteure von der US Invasion.
