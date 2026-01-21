UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Diese seien etwas besser als angenommen ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner leicht gesenkten Schätzung für den Nettoertrag im Schlussquartal liege er noch immer über der Konsensprognose. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei rückläufig./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 10:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 57,80EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



