    Fortune und Korn Ferry stellen die Liste der Fortune World's Most Admired Companies 2026 vor

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Apple steht zum 19. Mal in Folge auf Platz 1 der Fortune Top 50 All-Stars-Liste für Unternehmensreputation

    Samsung macht den größten Sprung; PepsiCo, Novo Nordisk und Target fallen von der Liste

    Weibliche CEOs führen 10 % der am meisten bewunderten Unternehmen

    NEW YORK und DAVOS, Schweiz, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im 19. Jahr in Folge führt Apple die Liste der Fortune World's Most Admired Companies (WMAC) 2026 an. Die Liste wurde in Zusammenarbeit mit Fortune und dem globalen Beratungsunternehmen Korn Ferry (NYSE: KFY) erstellt und erscheint nun zum 28 Mal.

    Fortune and Korn Ferry Reveal the Fortune World's Most Admired Companies 2026 List

    In der jährlichen Fortune-Rangliste zur Unternehmensreputation, die auf einer Umfrage unter mehr als 3.000 Führungskräften, Direktoren und Analysten basiert, belegt Apple den ersten Platz. Apple-Beobachter ärgern sich zwar über die mangelnden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber das Unternehmen erhält dennoch Bestnoten von den Befragten, die das intelligente Management von Talenten, Kapital und Lieferketten ebenso hoch einschätzen wie die Innovation. Zweifellos ist KI die wichtigste Kraft, die die diesjährige Liste prägt. Der GPU-Magnat NVIDIA landet auf Platz 4, während zwei Neueinsteiger – der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (Platz 48) und die Enterprise-Tech-Plattform Workday (Platz 49) – ihre wachsende Bedeutung der KI zu verdanken haben.

    Die WMAC Top 5 – Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA und JPMorgan Chase – hebt Unternehmen hervor, von denen sich einige regelmäßig an der Spitze dieser Liste befinden und die nach Meinung von Fachkollegen durch finanzielle Stabilität, Innovation, angesehene Führungsqualitäten und die Expansion globaler Unternehmen gekennzeichnet sind.

    Die Top 10 WMAC All-Stars 2026 von Fortune und Korn Ferry:

    1. Apple
    2. Microsoft
    3. Amazon
    4. NVIDIA
    5. JPMorgan Chase
    6. Berkshire Hathaway
    7. Costco Wholesale
    8. Alphabet
    9. Walmart
    10. American Express

    Klicken Sie hier für die vollständige Liste. Und klicken Sie hier für ein Fortune-Video über die Liste der Fortune World's Most Admired Companies 2026, die jährliche Umfrage von Fortune zur Unternehmensreputation, moderiert von Fortune Executive Editor Matt Heimer.

    Seite 1 von 4 




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
