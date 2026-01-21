BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe das vergangene Jahr mit erwartungsgemäß soliden Resultaten beendet, die von einem enttäuschenden Ausblick auf 2026 überschattet worden seien, schrieb Laurent Yoon in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS)insbesondere wegen der prognostizierten höheren Kosten für Programminhalte./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
